ЦСКА объявил о продлении контракта с Климом Костиным

Пресс-служба ЦСКА сообщила о продлении контракта с форвардом Климом Костиным. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 21 матч и сделал две передачи за «Авангард», после чего был обменян в ЦСКА, где записал в свой актив 3 (2+1) очка в 20 играх с учётом плей-офф. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Костин сыграл 116 встреч, в которых забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс».

ЦСКА завершил сезон-2025/2026 во втором раунде Кубка Гагарина — 2026, уступив «Авангарду» (1-4).