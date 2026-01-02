Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Авангард – Локомотив, результат четвёртого матча 30 апреля 2026, счет 2:0, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Авангард» дома всухую победил «Локомотив» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина
В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии – 3-1 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

В начале второго периода Василий Пономарёв с передач Дмитрия Рашевского и Александра Волкова открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Константин Окулов с передачи Николая Прохоркина удвоил преимущество хозяев.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
