«Авангард» дома всухую победил «Локомотив» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина
Поделиться
В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии – 3-1 в пользу омского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5) 2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)
В начале второго периода Василий Пономарёв с передач Дмитрия Рашевского и Александра Волкова открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Константин Окулов с передачи Николая Прохоркина удвоил преимущество хозяев.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.
* — при необходимости.
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
18:54
-
18:28
-
18:12
-
18:05
-
17:44
-
17:25
-
17:07
-
16:44
-
16:27
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:42
-
14:36
-
14:29
-
14:19
-
14:12
-
14:09
-
14:06
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:22
-
13:18
-
13:03
-
13:00
-
12:45
-
12:30