Светлов: спрос на Гусева и тем более на Шипачёва на рынке будет высокий

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов заявил, что спрос на рынке на нападающих Никиту Гусева и Вадима Шипачёва будет большим в связи с их опытом. Контракты хоккеистов с клубами завершаются 31 мая 2026 года.

«Никита Гусев по возрасту даже не главный ветеран КХЛ. На мой взгляд, спрос на Гусева и тем более на Шипачёва на рынке будет высокий. «Динамо» нужно за Никиту цепляться. Другое дело, что необходимо находить для Гусева правильную роль и правильных партнёров, всё-таки он не самый быстрый и не самый оборонительный форвард в КХЛ. Тут требуется тонкая тренерская работа.

Прошедший сезон сложился для Гусева не оптимально. Обычно в таких случаях у мастеров должны сыграть амбиции. Надеюсь, тренерскому штабу удастся их реализовать и приумножить», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

