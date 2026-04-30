Александр Радулов в конце игры с «Авангардом» получил 20-минутный дисциплинарный штраф

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в конце четвёртой игры серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом» получил 20-минутный дисциплинарный штраф. Форвард активно высказывал недовольство судьям, за что и получил удаление.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 39-летний Радулов занимает третье место в списке лучших бомбардиров с 12 (5+7) очками в 13 встречах.

В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии – 3-1 в пользу омского клуба.