Александр Радулов в конце игры с «Авангардом» получил 20-минутный дисциплинарный штраф

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в конце четвёртой игры серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом» получил 20-минутный дисциплинарный штраф. Форвард активно высказывал недовольство судьям, за что и получил удаление.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 39-летний Радулов занимает третье место в списке лучших бомбардиров с 12 (5+7) очками в 13 встречах.

В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии – 3-1 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    
