НХЛ представила номинантов на приз «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига представила номинантов на «Леди Бинг Трофи» — приз игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В тройку номинантов вошли: Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз») и Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»).

Коул Кофилд занял второе место в НХЛ по количеству забитых голов в этом сезоне, установив личный рекорд — 51 шайба. Он стал первым игроком в истории «Монреаля», забившим 50 голов с сезона-1989/1990. 25-летний нападающий набрал 88 (51+37) очков в 81 игре и разделил 15-е место в списке бомбардиров.

Копитар в пятый раз стал финалистом и трижды становился обладателем этой награды, в том числе в прошлом сезоне. В 67 играх он набрал 38 (12+26) очков. Хоккеист завершает свою карьеру в НХЛ с 1316 (452+864) очками в 1521 матче регулярного сезона.

Сандерсон набрал 54 (14+40) очка в 67 играх. За весь сезон он получил четыре малых штрафа. Джейк, впервые вышедший в финал, может стать первым игроком «Сенаторз», получившим эту награду.