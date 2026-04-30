Кошечкин высказался об участии в матче легенд «Ак Барса» и «Металлурга» в Казани

Бывший вратарь клубов КХЛ, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Василий Кошечкин прокомментировал участие в матче легенд «Ак Барса» и «Металлурга» в Казани.

«Замечательная идея, спасибо Данису Зарипову, что собрал нас. Не играли вместе здесь многие уже по 15 лет. А сейчас наконец-то собрались и вспомнили старые времена.

Создать полноценную ветеранскую лигу? Всё возможно, если все соберутся воедино, и Алексей Алексеевич поддержит эту идею, у нас появится такой замечательный турнир, который будет приносить радость болельщикам», – передаёт слова Кошечкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.