Главная Хоккей Новости

«Он величайший хоккеист и примет правильное решение». Фетисов — о будущем Малкина

«Он величайший хоккеист и примет правильное решение». Фетисов — о будущем Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о будущем российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Как Евгений скажет, так и будет, он на это имеет право. Он величайший хоккеист и примет правильное решение. Оно будет правильным для него, это самое главное. Он сам никому ничего не должен», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее Малкин сообщал, что хотел бы завершить карьеру в «Питтсбурге», но решение за руководством клуба. В составе «пингвинов» форвард стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Действующий контракт 39-летнего форварда с «Питтсбург Пингвинз» рассчитан до лета 2026 года. Зарубежные СМИ сообщают, что россиянин может продлить контракт на год и $ 5 млн за сезон.

