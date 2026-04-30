Помощница главного тренера Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»

Пресс-служба «Сиэтл Кракен» объявила, что помощница главного тренера Джессика Кэмпбелл будет рассматривать другие тренерские должности в Национальной хоккейной лиге.

«Поскольку срок действия текущего контракта Джессики истекает, она выразила желание рассмотреть другие тренерские должности в лиге, поддерживаем её в этом процессе. Джессика была важной частью нашего тренерского штаба в течение последних четырёх лет, демонстрируя глубокие знания и уникальную способность находить общий язык с игроками и развивать их. Мы уважаем её решение и твёрдо верим в неё как в тренера этой лиги», — заявил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер команды Джейсон Боттерилл.

Кэмпбелл присоединилась к «Сиэтлу» в качестве помощницы тренера в июле 2024 года, став первой женщиной в истории НХЛ, работающей на постоянной основе в качестве помощницы тренера в регулярном сезоне.