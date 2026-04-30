Ротенберг — о номинантах на «Везину»: Василевский и Сорокин ещё помогут сборной России

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил включение голкиперов Андрея Василевского и Ильи Сорокина в список номинантов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

— Два вратаря из трёх, которых выдвинули на «Везина Трофи» — россияне. О чём это говорит?
— Во‑первых, у наших ребят очень серьёзный конкурент. Джереми Свейман выступал за сборную США, стал недавно олимпийским чемпионом. И в составе «Бостона» был основным вратарём. Ну, а с Василевским и Сорокиным мы долгое время работали. Все знают, как они ежедневно трудятся. У них фантастическая работоспособность. Так что их номинация вполне заслужена. Это великие голкиперы. И они точно помогут сборной России в будущем на международных турнирах.

— Вы с ними на связи?
— Василевский приезжал к нам в хоккейную академию на мероприятие, общался с детьми. Мы за это очень благодарим Андрея. Сорокин — мы с ним тоже видимся, общаемся. Очень хороший вратарь и человек. Желаю нашим ребятам только удачи, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

