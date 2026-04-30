Нападающий «Локомотива» Паник ударил ногами Якупова. Удаления не последовало

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник в матче серии плей-офф КХЛ после одной из атак ярославского клуба ударил ногами форварда «Авангарда» Наиля Якупова. Арбитры встречи нарушения правил не зафиксировали, удаления не последовало.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в Омске прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии – 3-1 в пользу омского клуба.