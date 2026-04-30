Хартли — о поражении «Локомотива»: умная игра на выезде, нет претензий по старанию
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2, 1-3) в матче серии Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5) 2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)
«Неплохая игра. Ребята старались, бились, хорошо играли, казалось, что по нарастающей идём от периода к периоду. Создали достаточно моментов, но не смогли забить. В целом сыграли умную игру на выезде, к ребятам никаких претензий по старанию, по интенсивности», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.
* — при необходимости.
