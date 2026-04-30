Хартли — о втором голе «Авангарда»: где бы был «Локомотив», если бы не вратарь Исаев?

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Авангарда» (0:2, 1-3) в матче серии Кубка Гагарина — 2026 высказался об игре голкипера ярославского клуба Даниила Исаева и оценил второй гол омской команды.

«Исаев — профессионал с сильным характером. Где бы был «Локомотив» в последние годы, если бы не он? Он всегда даёт шансы на победу, провёл сильный сезон и в плей-офф он играет здорово. Ещё не говорил с ним, не знаю, что случилось при втором голе «Авангарда». Потерял шайбу из виду или ещё что-то. Конечно, никогда не хочется пропускать такие голы, но даже после этого ребята не остановились», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

