«Большие сомнения». Боб Хартли — о состоянии лидера «Локомотива» Байрона Фрейза

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Авангарда» (0:2, 1-3) в матче серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал о состоянии травмированного форварда Байрона Фрейза.

«По Байрону Фрейзу пока большие сомнения, завтра будем иметь больше информации, увидим его и будем разговаривать с доктором. Но в принципе я доволен тем составом, который участвует в играх сейчас. Все бьются, стараются, выполняют задание. Возможно, в каких-то компонентах можем действовать лучше, но претензий ни к кому нет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.

* — при необходимости.