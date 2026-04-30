«Он настоящий воин». Хартли прокомментировал эпизод с ударом Паника игрока «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Авангарда» (0:2, 1-3) в матче серии Кубка Гагарина — 2026 оценил действия нападающего ярославского клуба Рихарда Паника, который после одной из атак ударил ногами форварда омичей Наиля Якупова. Арбитры встречи нарушения правил не зафиксировали, удаления не последовало.

«Эпизод с Паником? Я не тот, кто удаляет игроков, так что вопрос не по адресу. Паник настоящий воин, хочет выигрывать в каждом эпизоде», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.

* — при необходимости.