Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: единственное, что я видел во второй игре серии — 11 игроков «Авангарда» на льду

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Авангарда» (0:2, 1-3) в игре серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал о стычках команд во втором матче.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

«Радулову и Сурину больше не дают выводить из себя Серебрякова? Каждая игра — новое испытание. Единственное, что я видел во второй игре — это 11 игроков «Авангарда» на льду», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.

* — при необходимости.

После второй игры Хартли заявил: «Никогда не комментирую работу судей. Единственное, скажу, что у нас было семь игроков на льду во время стычки, а у «Авангарда» — 11».

Материалы по теме
«У нас было семь игроков на льду, у «Авангарда» — 11». Хартли — о стычке во втором периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android