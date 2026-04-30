Хартли: единственное, что я видел во второй игре серии — 11 игроков «Авангарда» на льду

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Авангарда» (0:2, 1-3) в игре серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал о стычках команд во втором матче.

«Радулову и Сурину больше не дают выводить из себя Серебрякова? Каждая игра — новое испытание. Единственное, что я видел во второй игре — это 11 игроков «Авангарда» на льду», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.

* — при необходимости.

После второй игры Хартли заявил: «Никогда не комментирую работу судей. Единственное, скажу, что у нас было семь игроков на льду во время стычки, а у «Авангарда» — 11».