«Остаёмся скромными, но понимаем, куда движемся». Буше — после победы «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в четвёртой встрече серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

«Не понравилось, как мы действовали в прошлой встрече. Уровень борьбы в нашем исполнении тогда был неплохим, но не тем, какой обычно показываем. И это было поражение «пять на пять», а этого очень не любим. Мы уже показывали много раз, что умеем перестраиваться после неудачной встречи, снова показали это сегодня. Действовали строго и уверенно в обороне, играли в силовой манере, но при этом не заработали ни одного удаления. В первых встречах их было слишком много, причём они были результатом недостаточно грамотного контроля своей клюшки, а это так называемые «ленивые» удаления. Сегодня удалений было ноль, то есть мы понимаем, что можем действовать в силовой манере и не удаляться. При этом встречаемся с действующим чемпионом, с очень зрелым коллективном. Остаёмся скромными, но понимаем, куда мы движемся», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

