«А дальше что? Убийство последовало бы?» Ги Буше высказался об эпизоде с Паником

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в четвёртой встрече серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1) прокомментировал действия нападающего ярославского клуба Рихарда Паника, который после одной из атак ударил ногами форварда омичей Наиля Якупова. Арбитры встречи нарушения правил не зафиксировали, удаления не последовало.

— Что именно привело вас в бешенство в эпизоде с Паником?

— Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и потом пнул Якупова. А дальше что? Убийство бы последовало? — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.