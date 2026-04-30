Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«А дальше что? Убийство последовало бы?» Ги Буше высказался об эпизоде с Паником
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в четвёртой встрече серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1) прокомментировал действия нападающего ярославского клуба Рихарда Паника, который после одной из атак ударил ногами форварда омичей Наиля Якупова. Арбитры встречи нарушения правил не зафиксировали, удаления не последовало.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

— Что именно привело вас в бешенство в эпизоде с Паником?
— Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и потом пнул Якупова. А дальше что? Убийство бы последовало? — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Нападающий «Локомотива» Паник ударил ногами Якупова. Удаления не последовало
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android