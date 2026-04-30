«А дальше что? Убийство последовало бы?» Ги Буше высказался об эпизоде с Паником
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в четвёртой встрече серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1) прокомментировал действия нападающего ярославского клуба Рихарда Паника, который после одной из атак ударил ногами форварда омичей Наиля Якупова. Арбитры встречи нарушения правил не зафиксировали, удаления не последовало.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5) 2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)
— Что именно привело вас в бешенство в эпизоде с Паником?
— Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и потом пнул Якупова. А дальше что? Убийство бы последовало? — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
