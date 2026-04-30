«Не отдавать ни сантиметр в своей зоне, как бы ни устал». Якупов — о тактике «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу в четвёртой встрече серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

«Каждая игра важная в плей-офф, при этом все встречи нужно быстро забывать. Сделали правильные выводы после поражения, оборонялись хорошо, забили свои моменты. Ключевое, что сегодня сыграли дисциплинированно, у нас не было удалений, все играли равномерно. Определённая хитрость сегодня играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас. В третьем периоде нам нужно было адаптироваться, немного неправильно действовали, поэтому игра шла в нашей зоне в начале отрезка. Главное — грамотно и дисциплинированно играть в своей зоне, не отдавать ни сантиметра в своей зоне, какой бы уставший ни был. Такой был мотив в третьем периоде, но ничего не поделаешь», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

