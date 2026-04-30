«Поговорим когда-нибудь попозже». Якупов — о своём большом штрафе в третьем матче серии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов после победы в четвёртой встрече серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1) рассказал о своём пятиминутном удалении в прошлой игре серии.

«Реакция на моё пятиминутное удаление в прошлом матче? Акцентировали внимание на том, чтобы выиграть сегодня, это было самое важное. А о том моменте поговорим когда-нибудь попозже», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В середине второго периода Наиль Якупов получил большой пятиминутный штраф за удар между ног форварда «Локомотива» Рихарда Паника. Менее чем через минуту «Локомотив» смог забросить шайбу.

