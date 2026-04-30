Главная Хоккей Новости

«Поговорим когда-нибудь попозже». Якупов — о своём большом штрафе в третьем матче серии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов после победы в четвёртой встрече серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1) рассказал о своём пятиминутном удалении в прошлой игре серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

«Реакция на моё пятиминутное удаление в прошлом матче? Акцентировали внимание на том, чтобы выиграть сегодня, это было самое важное. А о том моменте поговорим когда-нибудь попозже», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В середине второго периода Наиль Якупов получил большой пятиминутный штраф за удар между ног форварда «Локомотива» Рихарда Паника. Менее чем через минуту «Локомотив» смог забросить шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

