«Ничего опасного. Движения ногой не было». Паник — о своей стычке с игроками «Авангарда»
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался о поражении от «Авангарда» (0:2, 1-3) в матче серии плей-офф КХЛ и оценил эпизод с Наилем Якуповым.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5) 2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)
«Соперник забросил дважды, а мы не смогли ни одного гола создать. При этом действовали структурированно, но не реализовали моменты. Эпизод во втором периоде с моим участием? Не думал, что будет удаление, ничего опасного не было, всё было непреднамеренно. Не считаю, что там было именно движение ногой. При этом судьи разобрались и штраф не выписали. Возможные санкции от СДК КХЛ? Решать не мне, поэтому ничего не скажу по этому поводу», — передаёт слова Паника корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
22:09
-
21:49
-
21:46
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:07
-
21:05
-
21:02
-
20:50
-
20:35
-
20:18
-
19:56
-
19:46
-
19:26
-
19:17
-
18:54
-
18:28
-
18:12
-
18:05
-
17:44
-
17:25
-
17:07
-
16:44
-
16:27
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:42
-
14:36
-
14:29