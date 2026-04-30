«Ничего опасного. Движения ногой не было». Паник — о своей стычке с игроками «Авангарда»

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался о поражении от «Авангарда» (0:2, 1-3) в матче серии плей-офф КХЛ и оценил эпизод с Наилем Якуповым.

«Соперник забросил дважды, а мы не смогли ни одного гола создать. При этом действовали структурированно, но не реализовали моменты. Эпизод во втором периоде с моим участием? Не думал, что будет удаление, ничего опасного не было, всё было непреднамеренно. Не считаю, что там было именно движение ногой. При этом судьи разобрались и штраф не выписали. Возможные санкции от СДК КХЛ? Решать не мне, поэтому ничего не скажу по этому поводу», — передаёт слова Паника корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.