Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ничего опасного. Движения ногой не было». Паник — о своей стычке с игроками «Авангарда»

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался о поражении от «Авангарда» (0:2, 1-3) в матче серии плей-офф КХЛ и оценил эпизод с Наилем Якуповым.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

«Соперник забросил дважды, а мы не смогли ни одного гола создать. При этом действовали структурированно, но не реализовали моменты. Эпизод во втором периоде с моим участием? Не думал, что будет удаление, ничего опасного не было, всё было непреднамеренно. Не считаю, что там было именно движение ногой. При этом судьи разобрались и штраф не выписали. Возможные санкции от СДК КХЛ? Решать не мне, поэтому ничего не скажу по этому поводу», — передаёт слова Паника корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android