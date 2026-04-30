Гомоляко: «Ак Барс» ведёт в серии, но не скажу, что он переигрывает «Металлург»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о ходе серии 1/2 финала Кубка Гагарина между магнитогорским клубом и «Ак Барсом».

«Пока «Ак Барс» ведёт в серии, но я бы не сказал, что он прямо переигрывает «Металлург», все матчи близкие, упорные. В первой встрече «Ак Барс» забил свои моменты, а во второй уже «Металлург» был предпочтительнее и забрал победу. И в третьей игре у «Металлурга» были моменты неплохие.

Понятно, что «Ак Барс» переигрывает за счёт мощи, а «Металлург» катается хорошо, но чуть-чуть им не хватает, чтобы продавливать, на пятак их не пускают. Если вспомнить, пока голы забиваются через добивания и подставления. И было несколько, когда «Ак Барс» ловили на ошибках. Понятная ситуация, что и «мусорных» голов не хватает, но «Металлург» — не та команда, которая много будет забивать именно «мусорные» голы. Хотя получается, что в целом забивают пока только те, кто играет под воротами — Петунин и Джонсон, ну и от синей линии — Пресс.

А сейчас получается, кто играет в меньшинстве, те играют и в большинстве, может быть, силёнок не хватает, может, ещё чего-нибудь. Но это надо быть в команде, знать, что там происходит. Кто должен повести команду? Ткачёв, Канцеров. В принципе, там вся команда — лидеры, все хорошо играют. Поэтому команда в 2024 году показала, что они могут и выцарапывать эти серии и игры. Поэтому посмотрим, как будет дальше. Пока мы видим, что со старта серии команды обмениваются победами», — цитирует Гомоляко Metaratings.