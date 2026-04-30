Владимир Крикунов предположил, какие команды сыграют в финале Кубка Гагарина — 2026

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру «Авангарда» в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (3-1) и предположил состав участников финала Кубка Гагарина — 2026.

«Авангард» выйдет в финал. Перед началом серии в этой паре нельзя было назвать фаворитов, потому что команды одинаковые по силе. Просто Ярославль лучше играл в обороне, а Омск лучше действовал в атаке. Видите, атака побеждает. Бывает всякое, но тяжело будет «Локомотиву» отыграться. Думаю, финал будет «Авангард» — «Ак Барс». Но даже не знаю, кто в этом финале победит», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Материалы по теме
«Авангард» в шаге от финала Кубка Гагарина! Омск грамотно раскатал «Локомотив»
Видео
«Авангард» в шаге от финала Кубка Гагарина! Омск грамотно раскатал «Локомотив»
