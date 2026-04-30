Нападающий «Локомотива» Берёзкин назвал причины поражения от «Авангарда»

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал о поражении в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (0:2, 1-3).

«Тяжёлый матч, равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Не скажу, что второй гол выбил нас из колеи, «Авангард» уже всё равно играл по счёту. В равных составах играли сегодня в основном, большинства и меньшинства почти не было, нужно было реализовывать моменты. Во втором периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в зону соперника. Третий отрезок неплохо начали, были моменты, но пропустили гол после вбрасывания, нужно было его выигрывать», — цитирует Берёзкина сайт КХЛ.