Нападающий «Локомотива» Берёзкин назвал причины поражения от «Авангарда»

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал о поражении в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (0:2, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

«Тяжёлый матч, равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Не скажу, что второй гол выбил нас из колеи, «Авангард» уже всё равно играл по счёту. В равных составах играли сегодня в основном, большинства и меньшинства почти не было, нужно было реализовывать моменты. Во втором периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в зону соперника. Третий отрезок неплохо начали, были моменты, но пропустили гол после вбрасывания, нужно было его выигрывать», — цитирует Берёзкина сайт КХЛ.

