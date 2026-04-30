Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миша Донсков стал главным тренером взрослой и молодёжной сборных Канады

Миша Донсков стал главным тренером взрослой и молодёжной сборных Канады
Комментарии

Главным тренером взрослой сборной Канады на чемпионате мира по хоккею в 2026 году и молодёжной команды страны стал Миша Донсков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Ранее он входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, Донсков получил должность вице‑президента по хоккейным операциям в Федерации хоккея Канады.

49‑летний канадский специалист ранее был помощником главного тренера «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Также он входил в тренерский штаб сборной Канады на Турнире четырёх наций.

Миша Донсков родился в Канаде, его отец — в Астрахани.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в мае в Швейцарии. Турнир примут Цюрих и Фрибург. Молодёжный чемпионат мира — 2027 пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android