Экс-игрок «Питтсбурга» допустил, что Малкин может перейти в «Вашингтон» ради Овечкина

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди призвал клуб продлить контракт с российским нападающим Евгением Малкиным.

«Я не знаю, какие у него финансовые запросы, но скажу прямо: нельзя отпускать Малкина. Знаете, куда он может уйти, парни? В «Вашингтон Кэпиталз». Он очень близок с Александром Овечкиным. Думаю, Овечкин ещё продолжит карьеру, и если они не подпишут Малкина, как думаете, кому он первым позвонит? Он поедет в «Вашингтон», чтобы сыграть с Овечкиным в его последний сезон. Это последнее, что я хотел бы увидеть — и последнее, чего хотят в «Питтсбург Пингвинз», — приводит слова Кеннеди Russian Machine Never Breaks.

Напомним, «Питтсбург» проиграл в серии с «Филадельфией Флайерз» на стадии 1/8 финала Кубка Стэнли со счётом 2-4.