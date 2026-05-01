Экс-игрок «Питтсбурга»: Малкину придётся немного отойти на второй план

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди высказался о ситуации с контрактом российского нападающего Евгения Малкина.

«Вопрос лишь в том, на каких условиях готов подписаться Джино? Готов ли он играть в третьем-четвёртом звене? Потому что нам нужно двигаться дальше, давать больше игрового времени другим хоккеистам, а это значит, что Евгению Малкину придётся немного отойти на второй план. Если он это понимает — я буду только рад его возвращению», — приводит слова Кеннеди Russian Machine Never Breaks.

Действующий контракт 39-летнего форварда с «Питтсбург Пингвинз» рассчитан до лета 2026 года.