Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тайлер Кеннеди: у Малкина и Овечкина есть шанс завершить карьеры в одной команде

Комментарии

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди оценил вероятность перехода российского нападающего Евгения Малкина в «Вашингтон Кэпиталз», где выступает россиянин Александр Овечкин.

«Они очень близки, соотечественники, за эти годы сильно сблизились. Слышно, как Малкин говорит об Овечкине и о том, что у него ещё есть силы играть на высоком уровне. Думаю, он хотел бы выступать вместе с человеком, с которым соперничал всю жизнь. Сейчас у них есть шанс, возможно, завершить карьеры в одной команде, оба россияне», — приводит слова Кеннеди Russian Machine Never Breaks.

Действующий контракт Малкина с «Питтсбург Пингвинз» рассчитан до лета 2026 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android