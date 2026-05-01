Владимир Тарасенко забросил свою 50-ю шайбу в Кубке Стэнли

В эти минуты на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) проходит шестой матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Счёт в серии 3-2 в пользу «Миннесоты».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:2. В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для россиянина этот гол стал первым в текущем плей-офф и 50-м в карьере в Кубке Стэнли.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 Тарасенко провёл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 24 результативные передачи. В нынешнем плей-офф Владимир принял участие в шести играх (гол+пас).