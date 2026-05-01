Хоккей Новости

Владимир Тарасенко забросил свою 50-ю шайбу в Кубке Стэнли

В эти минуты на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) проходит шестой матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Счёт в серии 3-2 в пользу «Миннесоты».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:2. В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для россиянина этот гол стал первым в текущем плей-офф и 50-м в карьере в Кубке Стэнли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 Тарасенко провёл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 24 результативные передачи. В нынешнем плей-офф Владимир принял участие в шести играх (гол+пас).

