Миннесота Уайлд – Даллас Старз, результат матча 1 мая 2026, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» и закончить серию со счётом 4-2
Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

Таким образом, «Миннесота» выиграла серию – 4-2.

В составе хозяев шайбы забросили Куинн Хьюз (2), Мэтт Болди (2) и российский нападающий Владимир Тарасенко. Яков Тренин (Россия) оформил ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Уайатт Джонстон и Маврик Бурк. Российский защитник Илья Любушкин сделал результативную передачу.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (Россия) очков в матче не набрал.

В 1/4 финала плей-офф «Уайлд» сыграют с победителем регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Владимир Тарасенко забросил свою 50-ю шайбу в Кубке Стэнли
