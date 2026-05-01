Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» и закончить серию со счётом 4-2

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Таким образом, «Миннесота» выиграла серию – 4-2.

В составе хозяев шайбы забросили Куинн Хьюз (2), Мэтт Болди (2) и российский нападающий Владимир Тарасенко. Яков Тренин (Россия) оформил ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Уайатт Джонстон и Маврик Бурк. Российский защитник Илья Любушкин сделал результативную передачу.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (Россия) очков в матче не набрал.

В 1/4 финала плей-офф «Уайлд» сыграют с победителем регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш».