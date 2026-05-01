Владимир Тарасенко стал пятым россиянином, забившим 50 голов в Кубке Стэнли
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в шестом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота» обыграла «Даллас Старз» со счётом 5:2 и выиграла серию (4-2). Для россиянина этот гол стал первым в текущем плей-офф и 50-м в карьере в Кубке Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23 1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp) 1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08 2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02 3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38 4:2 Болди – 58:29 5:2 Болди – 59:45
Таким образом, Тарасенко стал пятым хоккеистом из России, забившим 50 голов в плей-офф НХЛ. Ранее это удавалось сделать Александру Овечкину (77), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Фёдорову (52).
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 Тарасенко провёл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 24 результативные передачи. В нынешнем плей-офф Владимир принял участие в шести играх (гол+пас).
