Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Тарасенко стал пятым россиянином, забившим 50 голов в Кубке Стэнли

Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в шестом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота» обыграла «Даллас Старз» со счётом 5:2 и выиграла серию (4-2). Для россиянина этот гол стал первым в текущем плей-офф и 50-м в карьере в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

Таким образом, Тарасенко стал пятым хоккеистом из России, забившим 50 голов в плей-офф НХЛ. Ранее это удавалось сделать Александру Овечкину (77), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Фёдорову (52).

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 Тарасенко провёл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 24 результативные передачи. В нынешнем плей-офф Владимир принял участие в шести играх (гол+пас).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android