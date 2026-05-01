Определилась пара 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026 с участием «Миннесоты»

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Таким образом, они вышли в четвертьфинал турнира.

Соперником «Миннесоты» на следующей стадии будет «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.

Напомним, пара «Миннесота» — «Колорадо» стала лишь второй парой четвертьфиналов. Ранее стало известно, что там также сыграют между собой «Каролина» и «Филадельфия». Остальные две пары пока не определились.

