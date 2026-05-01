«Миннесота Уайлд» впервые с 2015 года прошла первый раунд Кубка Стэнли

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

«Миннесота» выиграла серию 4-2 и впервые с 2015 года вышла во второй раунд Кубка Стэнли. В тот сезон «Уайлд» обыграли в первом раунде «Сент-Луис Блюз» (4-2), а в полуфинале Западной конференции «всухую» уступили «Чикаго Блэкхоукс» (0-4).

Соперником «Миннесоты» на следующей стадии будет «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.