Кирилл Капризов повторил рекорд XXI века в Кубке Стэнли
Российский форвард Кирилл Капризов повторил третий лучший показатель полезности среди форвардов в истории плей-офф НХЛ.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23 1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp) 1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08 2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02 3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38 4:2 Болди – 58:29 5:2 Болди – 59:45
Нападающий «Миннесоты Уайлд» завершил серию первого раунда Кубка Стэнли — 2026 против «Даллас Старз» с показателем полезности «+11» — это повторение лучшего результата XXI века.
Лучшие показатели среди форвардов в одной серии плей-офф НХЛ:
- «+12» — Терри О’Райлли («Бостон», 1978, против «Чикаго»);
- «+12» — Рик Миддлтон («Бостон», 1983, против «Баффало»);
- «+11» — Кирилл Капризов («Миннесота», 2026, против «Далласа»);
- «+11» — Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1981, против «Монреаля»);
- «+11» — Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1985, против «Чикаго»);
- «+11» — Натан Хортон («Бостон», 2013).
Напомним, «Миннесота» выиграла серию со счётом 4-2 и сыграет в следующем раунде с «Колорадо».
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
