Кирилл Капризов повторил рекорд XXI века в Кубке Стэнли

Российский форвард Кирилл Капризов повторил третий лучший показатель полезности среди форвардов в истории плей-офф НХЛ.

Нападающий «Миннесоты Уайлд» завершил серию первого раунда Кубка Стэнли — 2026 против «Даллас Старз» с показателем полезности «+11» — это повторение лучшего результата XXI века.

Лучшие показатели среди форвардов в одной серии плей-офф НХЛ:

«+12» — Терри О’Райлли («Бостон», 1978, против «Чикаго»);

«+12» — Рик Миддлтон («Бостон», 1983, против «Баффало»);

«+11» — Кирилл Капризов («Миннесота», 2026, против «Далласа»);

«+11» — Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1981, против «Монреаля»);

«+11» — Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1985, против «Чикаго»);

«+11» — Натан Хортон («Бостон», 2013).

Напомним, «Миннесота» выиграла серию со счётом 4-2 и сыграет в следующем раунде с «Колорадо».

