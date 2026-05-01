«Даллас Старз» впервые с 2022 года не попал в финал Западной конференции

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Для «Далласа» это самый ранний вылет с 2022 года, когда команда уступила «Калгари» в семи матчах. В предыдущие три сезона «Старз» стабильно доходили до финала Западной конференции, где дважды проиграли «Эдмонтону» и один раз «Вегасу».

«Даллас» проиграл серию (2-4). Это первое поражение техасцев от «Миннесоты» в истории очных серий плей-офф. Ранее «Старз» дважды проходили «Уайлд» — в 2016 и 2023 годах.