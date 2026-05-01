Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Даллас Старз» впервые с 2022 года не попал в финал Западной конференции

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

Для «Далласа» это самый ранний вылет с 2022 года, когда команда уступила «Калгари» в семи матчах. В предыдущие три сезона «Старз» стабильно доходили до финала Западной конференции, где дважды проиграли «Эдмонтону» и один раз «Вегасу».

«Даллас» проиграл серию (2-4). Это первое поражение техасцев от «Миннесоты» в истории очных серий плей-офф. Ранее «Старз» дважды проходили «Уайлд» — в 2016 и 2023 годах.

