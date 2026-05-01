Куинн Хьюз установил уникальное достижение. Такое не делал ни один защитник «Миннесоты»

Защитник Куинн Хьюз вошёл в историю «Миннесоты Уайлд» после победы в серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Даллас Старз» (4-2).

Сегодняшний шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота» принимала «Даллас Старз», завершился победой хозяев со счётом 5:2. Куинн Хьюз стал автором победной шайбы в серии и также набрал 3 очка (2+1). Он стал первым защитником в истории клуба, забросившим шайбу, которая принесла «Миннесоте» победу в серии плей-офф.

Ранее среди игроков «Уайлд» подобное удавалось только нападающим — Джастину Фонтейну, Нино Нидеррайтеру, Дарби Хендриксону и Эндрю Брюнетту.

