Куинн Хьюз установил уникальное достижение. Такое не делал ни один защитник «Миннесоты»

Защитник Куинн Хьюз вошёл в историю «Миннесоты Уайлд» после победы в серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Даллас Старз» (4-2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

Сегодняшний шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота» принимала «Даллас Старз», завершился победой хозяев со счётом 5:2. Куинн Хьюз стал автором победной шайбы в серии и также набрал 3 очка (2+1). Он стал первым защитником в истории клуба, забросившим шайбу, которая принесла «Миннесоте» победу в серии плей-офф.

Ранее среди игроков «Уайлд» подобное удавалось только нападающим — Джастину Фонтейну, Нино Нидеррайтеру, Дарби Хендриксону и Эндрю Брюнетту.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

Материалы по теме
Кирилл Капризов повторил рекорд XXI века в Кубке Стэнли
