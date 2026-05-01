«Миннесота» установила рекорд XXI века в Кубке Стэнли

«Миннесота Уайлд» повторила редкое достижение в плей-офф НХЛ после победы в серии с «Даллас Старз» 4-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

«Дикари» стали первой командой за долгое время, которая завершила серию плей-офф с разницей шайб 14+ при игре в равных составах.

Последний раз подобное достижение фиксировалось ещё в 1985 году, когда «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кэмпбеллской конференции с «Чикаго Блэкхоукс» набрал такую же разницу по голам при игре в равных составах.

Соперником «Миннесоты» на следующей стадии будет «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.
Напомним, пара «Миннесота» — «Колорадо» стала лишь второй парой четвертьфиналов. Ранее стало известно, что там также сыграют между собой «Каролина» и «Филадельфия». Остальные две пары пока не определились.

