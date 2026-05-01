«Миннесота» установила рекорд XXI века в Кубке Стэнли

«Миннесота Уайлд» повторила редкое достижение в плей-офф НХЛ после победы в серии с «Даллас Старз» 4-2.
«Дикари» стали первой командой за долгое время, которая завершила серию плей-офф с разницей шайб 14+ при игре в равных составах.
Последний раз подобное достижение фиксировалось ещё в 1985 году, когда «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кэмпбеллской конференции с «Чикаго Блэкхоукс» набрал такую же разницу по голам при игре в равных составах.
Соперником «Миннесоты» на следующей стадии будет «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.
Напомним, пара «Миннесота» — «Колорадо» стала лишь второй парой четвертьфиналов. Ранее стало известно, что там также сыграют между собой «Каролина» и «Филадельфия». Остальные две пары пока не определились.
