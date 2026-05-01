«Эдмонтон» с голом Подколзина проиграл «Анахайму» и вылетел из Кубка Стэнли

Утром 1 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Как следствие — они выиграли серию 4-2.

В составе хозяев сегодня забивали Райан Пилинг, Крис Крайдер, Каттер Готье, Трой Терри и Лео Карлссон.

Авторами шайб у гостей стали Коннор Мёрфи и российский форвард Василий Подколзин. На счету немецкого нападающего Леона Драйзайтля результативная передача.

В 1/4 финала Кубка Стэнли «Анахайм» сыграет с победителем противостояния «Вегас» — «Юта», в котором пока лидирует «Голден Найтс» со счётом 3-2 после пяти игр.



