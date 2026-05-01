Главная Хоккей Новости

Капризов оценил вклад в победу над «Далласом» вернувшихся после травм Тренина и Цуккарелло

Капризов оценил вклад в победу над «Далласом» вернувшихся после травм Тренина и Цуккарелло
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победу своей команды в заключительном матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2), отметив весомый вклад в результат Якова Тренина и Матса Цуккарелло, вернувшихся в состав после травм.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

«Сегодня все в команде полностью отдавались игре, и нам удалось показать свой хоккей. По ходу серии мы теряли из‑за травм Якова Тренина и Матса Цуккарелло, но сейчас они вернулись и классно вошли в игру. Оба отлично сыграли, мы очень рады их возвращению. Мы показали тот хоккей, который хотим показывать домашним трибунам. Мэтт Болди забил два отличных гола, приятно смотреть на его игру и играть вместе с ним», — приводит слова Капризова пресс‑служба «Миннесоты».

«Уайлд» выиграли серию у «Старз» со счётом 4-2.

Соперником «Миннесоты» на следующей стадии будет «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
