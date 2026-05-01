Капризов высказался по поводу предстоящей серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о предстоящем сопернике по второму раунду плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш».

«Колорадо» — это очень сильная команда. Победители регулярного чемпионата! Они постоянно выходят в плей‑офф. Мы с нетерпением ждём встречи с ними», — приводит слова Капризова пресс‑служба «Уайлд».

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз» (5:2) в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены».

«Уайлд» выиграли серию у «Старз» со счётом 4-2 и впервые с 2015 года вышли во второй раунд Кубка Стэнли.

«Колорадо Эвеланш» прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.