Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Капризов высказался по поводу предстоящей серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о предстоящем сопернике по второму раунду плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш».

«Колорадо» — это очень сильная команда. Победители регулярного чемпионата! Они постоянно выходят в плей‑офф. Мы с нетерпением ждём встречи с ними», — приводит слова Капризова пресс‑служба «Уайлд».

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз» (5:2) в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены».

«Уайлд» выиграли серию у «Старз» со счётом 4-2 и впервые с 2015 года вышли во второй раунд Кубка Стэнли.

«Колорадо Эвеланш» прошёл на стадии первого раунда «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-0.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Капризов оценил вклад в победу над «Далласом» вернувшихся после травм Тренина и Цуккарелло
