«Эдмонтон» отреагировал на вылет из Кубка Стэнли в первом раунде

Утром 1 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Как следствие — они выиграли серию 4-2. После матча аккаунт «Ойлерз» отреагировал на неудачу клуба.

«Игра окончена. Серия окончена», — написано в посте в клубном аккаунте в соцсетях.

Напомним, сегодня авторами шайб у гостей стали Коннор Мёрфи и российский форвард Василий Подколзин. На счету немецкого нападающего Леона Драйзайтля результативная передача.

«Анахайм» выйдет на победителя пары «Вегас» — «Юта».

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону