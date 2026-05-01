«Эдмонтон» отреагировал на вылет из Кубка Стэнли в первом раунде

«Эдмонтон» отреагировал на вылет из Кубка Стэнли в первом раунде
Утром 1 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Как следствие — они выиграли серию 4-2. После матча аккаунт «Ойлерз» отреагировал на неудачу клуба.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пилинг (Карлсон, Готье) – 09:56     2:0 Крайдер (Карлссон, Терри) – 13:43     2:1 Мёрфи (Самански, Дак) – 15:14     3:1 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 16:50 (pp)     4:1 Терри (Карлссон, Крайдер) – 39:13     4:2 Подколзин (Капанен, Драйзайтль) – 41:13     5:2 Карлссон (Крайдер, Терри) – 57:26    

«Игра окончена. Серия окончена», — написано в посте в клубном аккаунте в соцсетях.

Напомним, сегодня авторами шайб у гостей стали Коннор Мёрфи и российский форвард Василий Подколзин. На счету немецкого нападающего Леона Драйзайтля результативная передача.

«Анахайм» выйдет на победителя пары «Вегас» — «Юта».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

