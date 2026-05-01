Куинн Хьюз установил рекорд для защитников «Миннесоты» по очкам в одной серии плей-офф

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз сделал дубль и результативную передачу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

В шести играх серии Хьюз набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+9». Как сообщает пресс-служба НХЛ, игрок обороны установил клубный рекорд по числу очков в серии для защитников. Ранее им владел Джаред Сперджен (5 (2+3) очков в шести играх серии с «Далласом» в 2016 году).

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. «Миннесота» выиграла серию со счётом 4-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    
