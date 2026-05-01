Коннор Макдэвид прокомментировал вылет «Эдмонтона» из плей-офф НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.

— Думаю, так было весь год — мы искали стабильность весь сезон. И не смогли найти её в плей-офф. Вы правы, кажется, всё тянется ещё с первой игры. Весь год — поиски, поиски, поиски.

— Можете понять, почему было так сложно найти свою игру по ходу сезона?

— Трудно сказать. Мы были средней командой весь год. Средней командой с высокими ожиданиями. А когда ожидания высокие, в итоге остаётся разочарование. Мы так и не смогли найти свою игру, — сказал Макдэвид в интервью после окончания матча.

Напомним, сегодня «Эдмонтон» уступил «Анахайму» 2:5 и проиграл серию со счётом 2-4.

