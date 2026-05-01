Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид прокомментировал вылет «Эдмонтона» из плей-офф НХЛ

Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пилинг (Карлсон, Готье) – 09:56     2:0 Крайдер (Карлссон, Терри) – 13:43     2:1 Мёрфи (Самански, Дак) – 15:14     3:1 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 16:50 (pp)     4:1 Терри (Карлссон, Крайдер) – 39:13     4:2 Подколзин (Капанен, Драйзайтль) – 41:13     5:2 Карлссон (Крайдер, Терри) – 57:26    

— Думаю, так было весь год — мы искали стабильность весь сезон. И не смогли найти её в плей-офф. Вы правы, кажется, всё тянется ещё с первой игры. Весь год — поиски, поиски, поиски.

— Можете понять, почему было так сложно найти свою игру по ходу сезона?
— Трудно сказать. Мы были средней командой весь год. Средней командой с высокими ожиданиями. А когда ожидания высокие, в итоге остаётся разочарование. Мы так и не смогли найти свою игру, — сказал Макдэвид в интервью после окончания матча.

Напомним, сегодня «Эдмонтон» уступил «Анахайму» 2:5 и проиграл серию со счётом 2-4.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Макдэвид провёл тренировку перед матчем «Эдмонтона» с «Аризоной»

Материалы по теме
Видео
«Эдмонтон» с голом Подколзина проиграл «Анахайму» и вылетел из Кубка Стэнли
«Эдмонтон» отреагировал на вылет из Кубка Стэнли в первом раунде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android