Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

1 мая главные новости спорта, хоккей, НХЛ, теннис, WTA, ATP, футбол, ЛЕ, ЛК, баскетбол, НБА

«Эдмонтон» вылетел из плей-офф, Мирра Андреева узнала соперницу в финале. Главное к утру
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Анахайм Дакс» и вылетел из Кубка Стэнли, российская теннисистка Мирра Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк в финале турнира в Мадриде, «Денвер Наггетс» уступил в серии «Миннесоте Тимбервулвз» и покинул плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» с голом Подколзина проиграл «Анахайму» и вылетел из Кубка Стэнли.
  2. Марта Костюк вышла в финал «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Миррой Андреевой.
  3. «Денвер» проиграл «Миннесоте» и вылетел из плей-офф НБА. У Йокича — дабл-дабл.
  4. Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» и закончить серию со счётом 4-2.
  5. «Кристал Пэлас» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинала Лиги конференций.
  6. «Ноттингем Форест» победил «Астон Виллу» в первом полуфинале Лиги Европы.
  7. «Филадельфия» обыграла дома «Бостон» в плей-офф НБА и сравняла счёт в серии.
  8. Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах обыграв Коболли.
  9. «Нью-Йорк» разгромил «Атланту» с разницей в 51 очко и вышел в следующий раунд плей-офф НБА.
  10. Владимир Тарасенко забросил свою 50-ю шайбу в Кубке Стэнли.
Топ-события пятницы: Кубок Гагарина, РПЛ, плей-офф НБА и возвращение Формулы-1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android