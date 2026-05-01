«Эдмонтон» вылетел из плей-офф, Мирра Андреева узнала соперницу в финале. Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Анахайм Дакс» и вылетел из Кубка Стэнли, российская теннисистка Мирра Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк в финале турнира в Мадриде, «Денвер Наггетс» уступил в серии «Миннесоте Тимбервулвз» и покинул плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» с голом Подколзина проиграл «Анахайму» и вылетел из Кубка Стэнли.
- Марта Костюк вышла в финал «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Миррой Андреевой.
- «Денвер» проиграл «Миннесоте» и вылетел из плей-офф НБА. У Йокича — дабл-дабл.
- Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» и закончить серию со счётом 4-2.
- «Кристал Пэлас» обыграл «Шахтёр» в первом матче полуфинала Лиги конференций.
- «Ноттингем Форест» победил «Астон Виллу» в первом полуфинале Лиги Европы.
- «Филадельфия» обыграла дома «Бостон» в плей-офф НБА и сравняла счёт в серии.
- Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах обыграв Коболли.
- «Нью-Йорк» разгромил «Атланту» с разницей в 51 очко и вышел в следующий раунд плей-офф НБА.
- Владимир Тарасенко забросил свою 50-ю шайбу в Кубке Стэнли.
