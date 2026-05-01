«Ак Барс» — «Металлург»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 1 мая, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 15:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первом матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2. Во второй игре «Металлург» взял реванш со счётом 4:2. В третьей игре серии казанцы победили со счётом 4:1.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 3, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.