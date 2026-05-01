Главный тренер «Эдмонтона» назвал аспект игры команды, который был проблемой в сезоне

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох после вылета от «Анахайм Дакс» в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 заявил, что проблемой канадского клуба в сезоне была игра в обороне.

«На эту команду возлагались большие надежды. У нас были некоторые проблемы с составом. Я думаю, мы выжали из этого максимум.

По сути, большую часть сезона мы играли недостаточно хорошо в защите. Обычно от защиты зависит, выиграешь ты или проиграешь, а наша игра в обороне была недостаточно хороша», — приводит слова Ноблоха пресс-служба «Эдмонтона».

В шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. «Утки» выиграли серию со счётом 4-2.