Драйзайтль: это больно, но «Анахайм» заслужил победу, они просто были лучше

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет канадского клуба в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 после поражения в серии с «Анахайм Дакс».

«Это больно и мучительно, но «Анахайм» заслужил это. В конце концов, они просто были лучше нас. Мы так и не смогли найти то, что нужно, чтобы дойти до конца. Этого было недостаточно. Как бы это ни было больно, они были лучше», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона».

В шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. «Утки» выиграли серию со счётом 4-2.