Драйзайтль: это больно, но «Анахайм» заслужил победу, они просто были лучше
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет канадского клуба в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 после поражения в серии с «Анахайм Дакс».
«Это больно и мучительно, но «Анахайм» заслужил это. В конце концов, они просто были лучше нас. Мы так и не смогли найти то, что нужно, чтобы дойти до конца. Этого было недостаточно. Как бы это ни было больно, они были лучше», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона».
В шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. «Утки» выиграли серию со счётом 4-2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пилинг (Карлсон, Готье) – 09:56 2:0 Крайдер (Карлссон, Терри) – 13:43 2:1 Мёрфи (Самански, Дак) – 15:14 3:1 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 16:50 (pp) 4:1 Терри (Карлссон, Крайдер) – 39:13 4:2 Подколзин (Капанен, Драйзайтль) – 41:13 5:2 Карлссон (Крайдер, Терри) – 57:26
Комментарии
- 1 мая 2026
-
10:27
-
10:10
-
09:47
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:34
-
08:28
-
08:23
-
08:10
-
08:03
-
07:50
-
07:44
-
06:56
-
06:39
-
06:27
-
06:23
-
05:43
-
05:30
-
05:15
-
04:32
-
04:13
-
03:16
-
02:33
- 30 апреля 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:09
-
22:45
-
22:28
-
22:09