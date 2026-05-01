Драйзайтль: это больно, но «Анахайм» заслужил победу, они просто были лучше

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет канадского клуба в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 после поражения в серии с «Анахайм Дакс».

«Это больно и мучительно, но «Анахайм» заслужил это. В конце концов, они просто были лучше нас. Мы так и не смогли найти то, что нужно, чтобы дойти до конца. Этого было недостаточно. Как бы это ни было больно, они были лучше», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона».

В шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2. «Утки» выиграли серию со счётом 4-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пилинг (Карлсон, Готье) – 09:56     2:0 Крайдер (Карлссон, Терри) – 13:43     2:1 Мёрфи (Самански, Дак) – 15:14     3:1 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 16:50 (pp)     4:1 Терри (Карлссон, Крайдер) – 39:13     4:2 Подколзин (Капанен, Драйзайтль) – 41:13     5:2 Карлссон (Крайдер, Терри) – 57:26    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главный тренер «Эдмонтона» назвал аспект игры команды, который был проблемой в сезоне
