Брукс Лайк: смертоносная комбинация Овечкина не имеет себе равных в истории НХЛ

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Лайк оценил физические данные российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Его природная физическая мощь, конкурентоспособность и мастерство впечатляют. Эта смертоносная комбинация не имеет себе равных в истории НХЛ. Независимо от того, как складывалась ситуация, Алекс забивал по 50 голов. Это было потрясающе», — приводит слова Лайка The Hockey News.

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

