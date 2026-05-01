Виталий Давыдов: Разин в «Металлурге» не принял Кузнецова, по сути, на нём самоутвердился

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге» под руководством Андрея Разина.

— А есть непопулярные у игроков тренеры?

— Мне показалась любопытной история Кузнецова в «Металлурге». Главный тренер Андрей Разин не принял игрока, по сути, на нём самоутвердился. Да и Кузнецов как-то сник, потерялся.

Знаете, такое в нашем хоккее тоже много раз бывало. Тут у каждой стороны свои доводы. Но профессия тренера – сложнейшая, каждое своё решение ты должен защитить результатом. Пока у Разина в серии с Казанью это не получается, но время ещё есть, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.