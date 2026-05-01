Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виталий Давыдов: Разин в «Металлурге» не принял Кузнецова, по сути, на нём самоутвердился

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге» под руководством Андрея Разина.

— А есть непопулярные у игроков тренеры?
— Мне показалась любопытной история Кузнецова в «Металлурге». Главный тренер Андрей Разин не принял игрока, по сути, на нём самоутвердился. Да и Кузнецов как-то сник, потерялся.

Знаете, такое в нашем хоккее тоже много раз бывало. Тут у каждой стороны свои доводы. Но профессия тренера – сложнейшая, каждое своё решение ты должен защитить результатом. Пока у Разина в серии с Казанью это не получается, но время ещё есть, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» 1 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android