Тренер «Монреаля» объяснил сокращение игрового времени Демидова в конце игры с «Тампой»
Поделиться
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи рассказал о причинах сокращения игрового времени нападающих Ивана Демидова и Коула Кофилда в третьем периоде пятого матча серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 3-2).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Ньюхук) – 03:00 1:1 Джеймс (Гонсалвес, Гурд) – 26:49 1:2 Дак (Болдюк, Гуле) – 27:00 2:2 Гюнцель – 37:23 2:3 Тексье (Хатсон, Судзуки) – 41:06
«В тот момент мы очень хорошо играли в обороне и вели в счёте. Были игроки, которые, на мой взгляд, в тот момент приносили больше пользы. Нам не нужны были голы от Кофилда или Демидова. Нужно было просто доиграть период с преимуществом в один гол, зная, что соперник снимет вратаря», — приводит слова Сан-Луи журналист Крис Джи на своей странице в социальной сети Х.
В текущем плей-офф Демидов провёл пять матчей, где отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:41
-
11:39
-
11:32
-
11:15
-
10:48
-
10:27
-
10:10
-
09:47
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:34
-
08:28
-
08:23
-
08:10
-
08:03
-
07:50
-
07:44
-
06:56
-
06:39
-
06:27
-
06:23
-
05:43
-
05:30
-
05:15
-
04:32
-
04:13
-
03:16
-
02:33