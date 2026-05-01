Тренер «Монреаля» объяснил сокращение игрового времени Демидова в конце игры с «Тампой»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи рассказал о причинах сокращения игрового времени нападающих Ивана Демидова и Коула Кофилда в третьем периоде пятого матча серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 3-2).

«В тот момент мы очень хорошо играли в обороне и вели в счёте. Были игроки, которые, на мой взгляд, в тот момент приносили больше пользы. Нам не нужны были голы от Кофилда или Демидова. Нужно было просто доиграть период с преимуществом в один гол, зная, что соперник снимет вратаря», — приводит слова Сан-Луи журналист Крис Джи на своей странице в социальной сети Х.

В текущем плей-офф Демидов провёл пять матчей, где отдал одну результативную передачу.