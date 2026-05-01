Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Монреаля» объяснил сокращение игрового времени Демидова в конце игры с «Тампой»

Тренер «Монреаля» объяснил сокращение игрового времени Демидова в конце игры с «Тампой»
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи рассказал о причинах сокращения игрового времени нападающих Ивана Демидова и Коула Кофилда в третьем периоде пятого матча серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 3-2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Ньюхук) – 03:00     1:1 Джеймс (Гонсалвес, Гурд) – 26:49     1:2 Дак (Болдюк, Гуле) – 27:00     2:2 Гюнцель – 37:23     2:3 Тексье (Хатсон, Судзуки) – 41:06    

«В тот момент мы очень хорошо играли в обороне и вели в счёте. Были игроки, которые, на мой взгляд, в тот момент приносили больше пользы. Нам не нужны были голы от Кофилда или Демидова. Нужно было просто доиграть период с преимуществом в один гол, зная, что соперник снимет вратаря», — приводит слова Сан-Луи журналист Крис Джи на своей странице в социальной сети Х.

В текущем плей-офф Демидов провёл пять матчей, где отдал одну результативную передачу.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главный тренер «Монреаля» подробно рассказал о преимуществах Ивана Демидова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android