Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид: первый раунд всегда сложный, в нём царит хаос

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после вылета канадского клуба в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 от «Анахайм Дакс» (2:5, 2-4) высказался о травмах команды.

«Слишком много травм, слишком рано [для нас]. Первый раунд всегда сложный. В нём царит хаос. Сложно играть, преодолевая трудности на столь раннем этапе, как это было со многими ребятами. Спасибо нашему тренерскому штабу за то, что они предоставили хоккеистам возможность играть и позаботились об их комфорте. Тем не менее это не оправдание, мы ожидали более длительного выступления. Что есть, то есть», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.