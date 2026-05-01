Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид: первый раунд всегда сложный, в нём царит хаос
Поделиться
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после вылета канадского клуба в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 от «Анахайм Дакс» (2:5, 2-4) высказался о травмах команды.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пилинг (Карлсон, Готье) – 09:56 2:0 Крайдер (Карлссон, Терри) – 13:43 2:1 Мёрфи (Самански, Дак) – 15:14 3:1 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 16:50 (pp) 4:1 Терри (Карлссон, Крайдер) – 39:13 4:2 Подколзин (Капанен, Драйзайтль) – 41:13 5:2 Карлссон (Крайдер, Терри) – 57:26
«Слишком много травм, слишком рано [для нас]. Первый раунд всегда сложный. В нём царит хаос. Сложно играть, преодолевая трудности на столь раннем этапе, как это было со многими ребятами. Спасибо нашему тренерскому штабу за то, что они предоставили хоккеистам возможность играть и позаботились об их комфорте. Тем не менее это не оправдание, мы ожидали более длительного выступления. Что есть, то есть», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Комментарии
